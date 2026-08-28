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Adana'da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

28.08.2026 09:33

Adana'da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı
DHA

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA
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Adana'nın Çukurova ilçesince bir iş yerine tabancayla ateş açarak kaçan motosikletli şüpheli, polis takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, bir iş yerine tabancasıyla ateş açtı. Şüpheli daha sonra motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

 

Bu sırada olay yerinin yakınlarında bulunan polis ekipleri, saldırganın kaçtığı motosikleti fark edip takibe aldı.

 

Polis ekiplerinin takibi sonucu silahlı saldırganın motosikletinin önü kesilerek durduruldu.

 

Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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