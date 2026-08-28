Adana'da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesince bir iş yerine tabancayla ateş açarak kaçan motosikletli şüpheli, polis takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, bir iş yerine tabancasıyla ateş açtı. Şüpheli daha sonra motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

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