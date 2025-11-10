Boş arazi çöplüğe çevrildi: Hem çevre hem hava kirleniyor

Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Yılmaz Güney Bulvarı kenarındaki boş araziye bir süredir rastgele atık bırakılmaya başlandı. Kısa sürede bulvar kenarında atık tepeleri oluştu.

Apartmanların hemen yanı başında herkesin gözü önünde bulvar kenarında çevre kirliliği oluştu. Ayrıca atıkların yakılmasıyla hava kirliliği de meydana geldi. Vatandaşlar bir an önce yetkililerce bulvar kenarına atık atılmasının ve ateş yakılmasının durdurulmasını istiyor.