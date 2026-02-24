Yol verme kavgası cinayetle bitti. 18 yaşındaki Muhammed öldürüldü

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Muhammed Habbu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili üç şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar Yiğit Ö. (20), Mert Ş. (20) ve A.C.T'yi (17) gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adana 'da trafikte motosikletli iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

