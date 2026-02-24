Yol verme kavgası cinayetle bitti. 18 yaşındaki Muhammed öldürüldü
24.02.2026 10:49
Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Muhammed Habbu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili üç şüpheli tutuklandı.
Adana'da trafikte motosikletli iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda 19 Şubat'ta motosikletli iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Habbu (18) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar Yiğit Ö. (20), Mert Ş. (20) ve A.C.T'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
