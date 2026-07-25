Adana'da 7 yıldır aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Çalışmalar kapsamında, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 7 yıldır aranan hükümlünün Gedikli Mahallesi'nde saklandığının tespit etmesi üzerine operasyon yapıldı.

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