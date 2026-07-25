Adana'da 7 yıldır aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
25.07.2026 15:43
44 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.
Uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 7 yıldır aranan hükümlünün Gedikli Mahallesi'nde saklandığının tespit etmesi üzerine operasyon yapıldı.
Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki firari hükümlü F.T. yakalandı.
Hükümlü şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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