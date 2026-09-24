Adana'da iki otomobil çarpıştı. 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık , CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, 4 kişi ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobil savrularak kavşakta bulunan bir inşaat alanının bahçesine girdi.

Kaza, saat 14.25 sıralarında Çanaklı Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman D. (47) yönetimindeki 48 YU 048 plakalı otomobil ile Levent İ. (49) yönetimindeki 01 AIR 116 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

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