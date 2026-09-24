Adana'da iki otomobil çarpıştı. 4 yaralı
24.09.2026 16:16
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki inşaat alanının bahçesine girdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.25 sıralarında Çanaklı Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman D. (47) yönetimindeki 48 YU 048 plakalı otomobil ile Levent İ. (49) yönetimindeki 01 AIR 116 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobil savrularak kavşakta bulunan bir inşaat alanının bahçesine girdi.
Kazada araçlarda bulunan Levent İ. (49), Ayten D. (41), Osman D. (47) ve Muteber İ. (47) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, 4 kişi ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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