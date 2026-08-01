Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cansız bedeni bulundu
01.08.2026 09:53
Adana'nın Kozan ilçesinde dün evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Halil Baz'ın cesedi, Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Çulluuşağı Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan Halil Baz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucu ekipler, Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda Baz'ın cesedini buldu.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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