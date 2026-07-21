Kozan'da denetimler sıklaştı. 6 firari yakalandı, çok sayıda araca ceza kesildi

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 13-20 Temmuz "Kozan'a Güven Uygulamaları" çerçevesinde 80 farklı noktada 370 emniyet personelinin katılımıyla şok denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 araca modifiyeden işlem yapılırken, 75 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden idari para cezası kesildi. Denetimlerde 22 otomobil ile 11 motosiklet trafikten men edildi.

Polis ekiplerince özellikle vatandaşların huzurunu bozan yüksek sesle müzik, saygısızca araç kullanımı ve abartı egzoz kullanan sürücülere yönelik uygulamalarda ise 23 araca toplam 113 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, kurallara aykırı olduğu belirlenen 2 araç trafikten men edildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda ise bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 2 şahıs, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve Askeri Kanuna Muhalefet suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.