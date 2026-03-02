Narenciyeden verim alamayan üretici rotayı çileğe çevirdi
02.03.2026 11:40
Adana'da portak üreticisi çileğe yöneldi.
Adana'da narenciye üretiminden beklenilen karı yakalayamayan üreticiler çilek üretimine yöneldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaretli portakal üretimi üreticiye beklediğini kazandırmadı. Üretici son yıllarda rotasını çilek üretimi ve seracılıkla üretime çevirdi. Geçtiğimiz yıllarda 1 dönüm arazide çilek üretimine başlayan bir üretici, 3 yıl içinde üretim alanını arttırarak üretimi 5 dönüme çıkardı. Narenciyeden elde ettiği gelir düştüğü için çileğe yöneldiğini ifade etti.
Çilek bahçesine toplama deneyimi için gelen turistler oluyor.
Çileğin bahçede kilosunun 300 TL'den alıcı bulduğunu ve bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirten üretici Erhan Özkan, "Bir dönüm arazide başladık, verim alınca 5 dönüme çıkardık. Narenciyeden gelir düşünce çileğe yöneldik. Bahçemizi kamera sistemiyle sürekli takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukta jandarma müdahale ediyor" dedi. Özkan portakal üzerinden oluşan turizmin çilek için de oluştuğunu çilek toplamak için gelen misafirleri ağırladığını belirtti.
YASAL UYARI
KOZAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOZAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.