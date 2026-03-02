Narenciyeden verim alamayan üretici rotayı çileğe çevirdi

Çileğin bahçede kilosunun 300 TL'den alıcı bulduğunu ve bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirten üretici Erhan Özkan, "Bir dönüm arazide başladık, verim alınca 5 dönüme çıkardık. Narenciyeden gelir düşünce çileğe yöneldik. Bahçemizi kamera sistemiyle sürekli takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukta jandarma müdahale ediyor" dedi. Özkan portakal üzerinden oluşan turizmin çilek için de oluştuğunu çilek toplamak için gelen misafirleri ağırladığını belirtti.