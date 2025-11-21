Adana'da film gibi kovalamaca: Hapis cezası bulunan firari boş arazide yakalandı
21.11.2025 15:40
İHA
Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, boş arazide havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde hakkında hakaret suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
Sokak aralarında başlayan kovalamaca, mahalle çıkışındaki boş araziye kadar sürdü. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açtığı kovalamaca sonunda A.D. boş arazide yakalanarak gözaltına alındı.
Yaşananlar ise film sahnelerini aratmadı.
