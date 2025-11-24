Adana'da tepkilere neden olan görüntü: Kuruyan dereye moloz döküyorlar

Çevreye kötü koku yayılan derenin etrafı ise bilinçsiz vatandaşlarca moloz döküm sahasına çevrildi. Dere yatağının birçok noktasındaki molozlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi, kuraklık nedeniyle kurudu.

