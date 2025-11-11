Adana'da markette cinayet: Husumetlisine kurşun yağdırdı
11.11.2025 14:59
Öldürülen Emrah Tutal
DHA
Adana'da bir genç, marketine gidip tartıştığı husumetlisi Emrah Tutal'ı silahla vurup öldürdü.
Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında Muhammed K. (20), husumetli olduğu Emrah Tutal'ın (38) marketine gitti.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed K., Tutal'ı tabancayla göğsünden vurup, kaçtı.
Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Tutal, kurtarılamadı. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
