Çarşaflı hırsızlar polis baskınıyla yakalandı

Olay Adana 'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde 5 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. Tanınmamak için çarşaf giyen Yahya Güzel ve Mevlüde Ç., sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.’ye ait evin önüne geldi. Mevlüde Ç. dışarıda gözcülük yaparken, Yahya Güzel maymuncukla kapıyı açarak içeri girdi.

Yatak odasında yaklaşık 40 dakika kalan şüpheliler, dolapta bulunan 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve 1 bin 900 lirayı çalarak yürüyerek oradan uzaklaştı.

Şüphelilerin eve giriş çıkış yaptığı o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Eve geldiğinde altınlarının ve parasının çalındığını fark eden Halit Ö., durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polisler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Geriye dönük kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlıktan bir gün önce, gece saatlerinde aynı sokakta keşif yaptıklarını belirledi.