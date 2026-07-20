Çarşaflı hırsızlar polis baskınıyla yakalandı
20.07.2026 10:31
Maymuncukla girdikleri evde 40 dakika soygun yaptılar.
Adana'da çarşaf giyerek kimliklerini gizleyen 2 şüpheli, maymuncukla girdikleri evden altın ve para çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.
Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde 5 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. Tanınmamak için çarşaf giyen Yahya Güzel ve Mevlüde Ç., sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.’ye ait evin önüne geldi. Mevlüde Ç. dışarıda gözcülük yaparken, Yahya Güzel maymuncukla kapıyı açarak içeri girdi.
Yatak odasında yaklaşık 40 dakika kalan şüpheliler, dolapta bulunan 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve 1 bin 900 lirayı çalarak yürüyerek oradan uzaklaştı.
Şüphelilerin eve giriş çıkış yaptığı o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Eve geldiğinde altınlarının ve parasının çalındığını fark eden Halit Ö., durumu hemen polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polisler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Geriye dönük kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlıktan bir gün önce, gece saatlerinde aynı sokakta keşif yaptıklarını belirledi.
Şüphelilerden biri tutuklandı.
Şüphelilerin saklandığı adresi tespit eden emniyet güçleri, düzenlenen operasyonla hem Yahya Güzel'i hem de Mevlüde Ç.'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin Türk lirası, 205 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularında güvenlik kamerasındaki kişilerin kendileri olmadığını iddia ederek suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Yahya Güzel tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mevlüde Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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