Cep telefonu hırsızından "Hoşuma gittiği için çaldım" savunması

Adana'da bir kişi, fiyat sorma bahanesiyle girdiği cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptı. Tutuklanan şüphelinin "Hoşuma gittiği için çaldım." dediği öne sürüldü.

Eve yapılan baskında hırsızlık zanlısı yakalandı. C.Ş.'nin emniyetteki sorgusunda "Telefon hoşuma gittiği için aldım. Pişmanım." dediği ileri sürüldü.

Mazlum A.'nın ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gelen ekip iş yerinin kameralarını inceledi. Ardından C.Ş.'nin kaçış güzergahını ve girdiği evi belirledi.

Şüpheli iş yeri sahibine vitrindeki telefonların fiyatını sordu. Ardından C.Ş., vitrinde duran bir cep telefonunu el çabukluğuyla alarak, iş yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi ise vitrinde telefonu göremeyince şaşırdı.

Adana 'nın Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde 15 Mart Pazar günü C.Ş. isimli kişi, cep telefonu dükkanlarının olduğu pasajda dolaşmaya başladı. Bir süre dolanan C.Ş., Mazlum A.'ya ait iş yerine girdi.

YASAL UYARI

SEYHAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SEYHAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.