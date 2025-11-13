Halıdan 650 bin liralık altın çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir halı yıkama firmasında çalışan 32 yaşındaki Mehmet Reşit Erkek, dün öğle saatlerinde aynı mahalledeki bir müşterinin halılarını yıkanması için evden teslim aldı.

Başka bir adrese halı almak için hareket eden Erkek, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu fark etti.

Cüzdanı kontrol eden Erkek, içerisinde yaklaşık 650 bin lira değerinde çeşitli altınlar buldu.

Bunun üzerine iş yerine gelen Erkek, durumu işletme sahibi Seyfettin Altun'a anlattı.

Altun ve Erkek, halının sahibini telefonla arayarak arasından altın çıktığını söyledi ve aileye altınları teslim etti.

İşletme sahibi Seyfettin Altun da çalışanıyla gurur duyduğunu kaydetti.