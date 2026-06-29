Kemerine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
29.06.2026 10:15
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde, kemerinin içine sakladığı uyuşturucu maddeyi satarken suçüstü yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde kemerinin içine sakladığı uyuşturucu maddeyi satarken suçüstü yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 3 Ekim 2025'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde Onur Mahallesi'nde gece vakti O.K'nın pantolonunun kemer kısmına gizlediği 30 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hapı bir deponun arka kısmında bekleyen R.S'ye satarken yakalandığını belirtti.
Tutuklanan sanık 15 yıl hapis cezasında çarptırıldı.
Olay gününe ait suçüstü tutanaklarının yanı sıra sanığın cep telefonunda yapılan incelemelerde uyuşturucu ticaretini net bir şekilde ortaya koyan mesajlaşmaların bulunduğunu belirten savcı, O.K.'nın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan en az 10 yıl hapis cezası almasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanık O.K. ise suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.
Dosyadaki delilleri ve savunmaları değerlendiren mahkeme heyeti, O.K.'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan suçlu bularak 15 yıl hapis cezasına ve 150 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Sanığın mevcut tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.
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