Kemerine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Olay gününe ait suçüstü tutanaklarının yanı sıra sanığın cep telefonunda yapılan incelemelerde uyuşturucu ticaretini net bir şekilde ortaya koyan mesajlaşmaların bulunduğunu belirten savcı, O.K.'nın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan en az 10 yıl hapis cezası almasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanık O.K. ise suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Dosyadaki delilleri ve savunmaları değerlendiren mahkeme heyeti, O.K.'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan suçlu bularak 15 yıl hapis cezasına ve 150 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Sanığın mevcut tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.