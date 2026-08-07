Odunluğa gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalandı

Adana 'nın Seyhan ilçesinde evinin arkasındaki odunlukta gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan Y.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.A., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Savcı, Y.A.'nın 28 Aralık 2025'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinin arkasında bulunan odunlukta sakladığı poşet içerisindeki 13,08 gram sentetik uyuşturucu ile 6 hapı, motosikletle gelen kişiye satarken narkotik ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışma bulunduğunu ve evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.