Oğlu öldürülen babadan çarpıcı iddia: Asıl katil başkası, yerine kurban seçildi
21.11.2025 12:33
DHA
Adana'da D.A. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, tutuklanan kişinin katil olmadığını iddia etti. Bayav, gerçek katilin saklandığını iddia ediyor.
5 Kasım'da Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre; evine gelen D.A, kız kardeşi B.G.'yi sevgilisi Baran Bayav ile görünce tartışma çıktı. D.A. tartışma sonrası evden kaçan Bayav'ın peşinden giderek sokakta yakaladı ve bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan Baran Bayav kurtarılmadı. D.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Soruşturma sürerken, acılı baba Bayav olayın namus meselesi olarak anlatılmasına karşı olduğunu anlattı.
Babanın idddiasına göre oğlu Baran Bayav'a kumpas kuruldu."Olaydan sonra bir kişinin vurup, kaçtığı söyleniyor. Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor. Bu işi dışarıda birlikte planlayıp, çocuğuma kumpas kurdular" diye konuştu.
