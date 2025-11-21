Oğlu öldürülen babadan çarpıcı iddia: Asıl katil başkası, yerine kurban seçildi

5 Kasım'da Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre; evine gelen D.A, kız kardeşi B.G.'yi sevgilisi Baran Bayav ile görünce tartışma çıktı. D.A. tartışma sonrası evden kaçan Bayav'ın peşinden giderek sokakta yakaladı ve bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan Baran Bayav kurtarılmadı. D.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Soruşturma sürerken, acılı baba Bayav olayın namus meselesi olarak anlatılmasına karşı olduğunu anlattı.

Babanın idddiasına göre oğlu Baran Bayav'a kumpas kuruldu."Olaydan sonra bir kişinin vurup, kaçtığı söyleniyor. Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor. Bu işi dışarıda birlikte planlayıp, çocuğuma kumpas kurdular" diye konuştu.