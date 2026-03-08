Yol verme tartışması büyüdü sürücü tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geeln olayda trafikte yol verme meselesi nedeniyle Nazif S. (46) ile diğer araçta bulunan İsa A. (25) ve Mustafa K. (25) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa A. ve Mustafa K. araçtan indi. İsa A. içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü keserek aracın camına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından İsa A. ve Mustafa K. i evinden gözaltına alındılar. Polis ekipleri, İsa A.'ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca İsa A.'nın ehliyetine 60 gün el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. İsa A.'nın ifadesinde şahsın aracın önüne kırdığını bu nedenle ani fren yapmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler tutuklandı.