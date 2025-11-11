Adana'da kontrolden çıkan at arabası, otomobile çarptı

Adana’da sahibinin elinden kurtulan atın bağlı olduğu araba, otomobile çarpıp zarar verdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Bu sırada at arabasında yüklü boş çuvallar da yola saçıldı. Araçların arasından geçen at arabası, karşı şeritten gelen otomobile çarparak zarar verdi. İpini koparan at daha sonra koşarak gözden kayboldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

