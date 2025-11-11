Adana'da kontrolden çıkan at arabası, otomobile çarptı
11.11.2025 14:59
DHA
Adana’da sahibinin elinden kurtulan atın bağlı olduğu araba, otomobile çarpıp zarar verdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Çukurova Caddesi’nde sahibinin elinden kurtulan arabaya koşulu at, trafikte ilerlemeye başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan atın kontrolsüz şekilde koştuğunu gören çevredekiler cep telefonuyla o anları görüntülemeye başladı.
Bu sırada at arabasında yüklü boş çuvallar da yola saçıldı. Araçların arasından geçen at arabası, karşı şeritten gelen otomobile çarparak zarar verdi. İpini koparan at daha sonra koşarak gözden kayboldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
YASAL UYARI
YÜREĞIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YÜREĞIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.