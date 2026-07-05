Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
05.07.2026 09:21
Aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi.
Mert Müldür'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan aracı, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YASAL UYARI
YÜREĞIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YÜREĞIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.