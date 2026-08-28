Boşanma aşamasındaki eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi
28.08.2026 08:32
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanını benzin dökerek ateşe verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 27 Ağustos’ta Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.G., eşi A.G.’den boşanma kararı aldı ancak A.G. bu kararı kabul etmedi.
Bunun üzerine A.G., eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanına giderek iş yerini ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri A.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
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