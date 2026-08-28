Boşanma aşamasındaki eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi

Olay, 27 Ağustos’ta Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.G., eşi A.G.’den boşanma kararı aldı ancak A.G. bu kararı kabul etmedi.

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