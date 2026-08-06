Eve gitmek için motosiklet çaldı, yakalandı. "Alkollüydüm, hatırlamıyorum"
06.08.2026 10:34
İlk motosikleti hareket ettiremeyince diğerine yöneldi.
Parktaki motosikleti önce kilidini kırarak çalmaya çalışan şüpheli, başarısız olunca başka bir motosiklete yöneldi. Düz kontakla çaldığı araçla gezerken yakalandı.
Adana’da park halindeki motosikleti gözüne kestiren H.U. (23), çevreyi kontrol ettikten sonra aracın kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, motosikletiyle gezen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 21 Temmuz’da Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’ndeki İnönü Parkı’nda meydana geldi. Motosikleti çalmak isteyen H.U., önce bir aracın gidon kilidini kırmaya çalıştı. Çevreden geçenleri fark edince bir süre sandalyede oturarak bekleyen şüpheli, daha sonra yeniden harekete geçti.
İlk motosikleti çalamayan H.U., bu kez başka bir motosiklete yöneldi. Gidonun kilidini ayağıyla kıran şüpheli, düz kontak yaparak çalıştırdığı motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Motosikletle dolaşırken yakalanan H.U., ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
TUTUKLANDI
Motosikletin çalındığı ihbarıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, H.U.'yu çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde gezerken yakaladı.
Emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyen H.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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