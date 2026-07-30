Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen 19 yaşındaki genci öldürdü

Adana 'da husumetlilerine tabancayla ateş açan 20 yaşındaki Hasan Efe Gözgeç'in silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmadığı düşnülen 19 yaşındaki Selahattin Onmaz'a isabet etti.

Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Gözgeç'in yakındaki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hasan Efe Gözgeç, ifadesinde husumetlilerini görünce ateş ettiğini, yoldan geçen Selahattin Onmaz'ın yanlışlıkla vurulduğunu söyleyerek pişman olduğunu ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.