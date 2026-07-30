Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen 19 yaşındaki genci öldürdü
30.07.2026 11:12
Saldırgan tutuklandı.
Adana'da husumetlilerine ateş açan 20 yaşındaki şüpheli, yoldan geçen 19 yaşındaki genci yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Olayda hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'da husumetlilerine tabancayla ateş açan 20 yaşındaki Hasan Efe Gözgeç'in silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmadığı düşnülen 19 yaşındaki Selahattin Onmaz'a isabet etti.
Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Gözgeç'in yakındaki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hasan Efe Gözgeç, ifadesinde husumetlilerini görünce ateş ettiğini, yoldan geçen Selahattin Onmaz'ın yanlışlıkla vurulduğunu söyleyerek pişman olduğunu ifade etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ZIRHLI ARAÇLA SEVK EDİLDİ
Hasan Efe Gözgeç, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için zırhlı araçla Adli Tıp birimine götürüldü. Çevik kuvvet polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Gözgeç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
YASAL UYARI
YÜREĞIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YÜREĞIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.