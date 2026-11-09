13 yaşındaki Melek'in katili yengesi çıktı

Adana 'nın Ceyhan ilçesinde başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melek Göçer'in ölümüne ilişkin soruşturmada, silahı dayısının eşi Bahriye Güzel B.'nin ateşlediği belirlendi. Genç kadının ifadesinde, boş kovanı rögar içine attığını ve tabancayı bir akrabasının evinde sakladığını anlattığı öğrenildi. Melek Göçer'in dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklandı.

Olay, 2 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Ceyhan'ın Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362. Sokak'taki tek katlı evde yaşandı. Mersin'de tarım işçiliği yapan Hüseyin Can B., eşi Bahriye Güzel B. ve babası Aydın B. ile birlikte zeytin toplamak için Ceyhan'da yaşayan ablasının yanına geldi.

Ailenin tarladaki çalışmalarını tamamlayıp eve dönmesinin ardından 13 yaşındaki Melek Göçer, başından silahla vuruldu. Yaralanan çocuk, dayısı Hüseyin Can B. tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin Can B.'nin hastane görevlilerine yeğeninin trafik kazasında yaralandığını söylediği öğrenildi.

TRAFİK KAZASI YALANI ORTAYA ÇIKTI

Doktorların yaptığı muayenede Melek'in sol kaşının üzerinde mermi girişinin olduğu belirlendi. Küçük kız, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Kurtarılamayan Melek Göçer, 5 Kasım'da hastanede hayatını kaybederek Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlk ifadesinde yeğeninin trafik kazasında yaralandığını söyleyen Hüseyin Can B., daha sonra ifadesini değiştirerek evde üstünü değiştirdiği sırada silah sesi duyduğunu, odaya girdiğinde Melek'i kanlar içerisinde gördüğünü anlattı. Hüseyin Can B., yeğeninin tabancayla oynarken silahın ateş aldığını öne sürdü.

Yürütülen soruşturmada dayısının anlattıklarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, aralarında baba Mehmet Göçer, dayı Hüseyin Can B. ve eşi Bahriye Güzel B.'nin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

SİLAHI YANLIŞLIKLA ATEŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında yeniden sorgulanan yenge Bahriye Güzel B., silahı kendisinin ateşlediğini itiraf etti. İlk evliliğinden ayrılma sürecinde eski eşinden ölüm tehditleri aldığını ileri süren Bahriye Güzel B., eşiyle birlikte korunma amacıyla tabanca bulundurduklarını ve silahı Mersin'den Ceyhan'a getirdiklerini söyledi.

Tabancayı çocukların dokunmaması için yatak odasındaki yatağın içerisine sakladığını anlatan Bahriye Güzel B., olay günü eve geldikten sonra yataktaki silahı aldığını belirterek, "Melek, koltukta oturup telefonla oynuyordu. Ben tabancayı aldım, kabzasını tutmayarak yan bir şekilde avucumda bulunuyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastım, bir anda silah ateş aldı. Melek düz bir şekilde duruyor, kafası bir anda duvara yaslandı, gözleri kapandı" dedi.

BOŞ KOVANI RÖGAR İÇİNE ATIP SİLAHI SAKLAMIŞ

Olayın ardından eşi Hüseyin Can B.’nin Melek'i kucağına alarak hastaneye götürdüğünü anlatan Bahriye Güzel B., kendisinin ise tabancayı ve boş kovanı alarak evden ayrıldığını söyleyerek, "Tabancayı kırmızı bir beze sardım ve boş kovanı alıp koşmaya başladım. Boş kovanı rögarın içine attım, silahı eşimin akrabasının evine sakladım." dedi.

Melek'i çok sevdiğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını öne süren Bahriye Güzel B., olayın kaza olduğunu savunarak, "Melek'i çok severdim, aramda hiçbir problem yoktur. Bu olay tamamen kazadır, bu olayı bilinçli olarak yapmadım. Korktuğumdan dolayı polislere olayı anlatamadım. Daha sonra samimi bir şekilde polislere olayı anlattım ve kovanı attığım yeri gösterdim. Melek'i yaraladığımdan dolayı pişmanım." diye konuştu.

SİLAH VE BOŞ KOVAN BULUNDU, DAYI VE YENGE TUTUKLANDI

Bahriye Güzel B.’nin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, olayda kullanılan tabanca ile boş kovanı bulup muhafaza altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın kaza mı yoksa kasten gerçekleştirilmiş bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturma sürüyor.