5 bin lira için kuzenini öldürdü, Suriye'ye kaçma planı suya düştü

Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde Hasan Z. (32), bir süre önce kuzeni Ehmed Erzarzul'a (21) 5 bin TL borç verdi.

Alacağını istemek için bir araya gelen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hasan Z., kuzeni Ehmed Erzarzul'u bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ehmed Erzarzul, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Hasan Z. ise kayıplara karıştı.

PTS KAYITLARI TEK TEK İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, Hasan Z.'nin Hatay'a gittiğini tespit etti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden şüphelinin, memleketi Suriye'ye kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla Hasan Z., yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelinin ifadesinde "Sinirle bıçakladım." dediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.