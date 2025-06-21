7 otomobile zarar veren şüpheli yakalandı (Adana Haberleri)
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 7 otomobilin lastik, cam ve aynalarına zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Akıncılar Mahallesi'nde 7 otomobilin lastiklerini kesen, cam ve aynalarına zarar veren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada araçlara zarar veren şüphelinin aynı mahallede ikamet eden S.A. olduğu belirlendi.
Ekipler, S.A'yı gözaltına aldı.
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