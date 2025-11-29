7 yıldır kayıp hiçbir iz yok ailesi hayatından şüphe ediyor
29.11.2025 10:13
İHA
Adana'da 18 yaşında evinden ayrılan Reis Özmen 7 yıldır bulunamıyor. Ailesi yeniden arama çalışmalarının başlamasını istedi.
18 yaşındayken evinden çıkan Reis Özmen bir daha eri dönmedi. O dönem aile fertleri ve polis ekipleri yoğun bir arama çalışması gerçekleştirdi ancak hiçbir iz bulanamadı.
Özmen'in ağabeyi, 7 yıldır süren belirsizliğin son bulmasını, hayatından endişe ettikleri için detaylı bir çalışma yapılmasını istedi. Özmen'in ağabeyi, yetkililerden yardım istediklerini kardeşinin en azından mezarını bilmek istediğini belirtti.
