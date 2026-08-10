8 kez uzaklaştırma kararı aldıran kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı

Adana ’da yaklaşık 10 yıl önce boşandığı Ayşe Katırcı’nın evine gelen Arif T., iddiaya göre eski eşine bıçakla saldırdı. 3 çocuk annesi Katırcı, saldırıda 8 yerinden yaralandı.

Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından kaçan Arif T., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Öte yandan Katırcı’nın saldırıdan 13 gün önce eski eşi tarafından, “sana mezar yeri aldım” denilerek ölümle tehdit edildiğini söyleyip yardım istemiş olduğu ortaya çıktı.

“13 GÜN ÖNCE YARDIM İSTEMİŞTİ”

Saldırının ardından kaçan Arif T.'nin sokakta sakin şekilde yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Katırcı, yaptığı açıklamada eski eşinin kendisine daha önce kefen gönderdiğini, son olarak ise "Sana mezar yeri aldım" diyerek tehdit ettiğini söylemişti.

Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşinden evlilik süresince şiddet gördüğünü iddia eden Katırcı, "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum" demişti.

Boşanmanın ardından da tehditlerin sürdüğünü belirten Katırcı, eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etmişti.

“SÜREKLİ ŞİKAYETÇİ OLUYORUM AMA SERBEST BIRAKILIYOR”

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadığı korku nedeniyle evden çıkamadığını anlatan Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu. Sürekli şikayetçi oluyorum ama her defasında serbest bırakılıyor. Artık cezai işlem yapılmasını istiyorum. Tek isteğim adalet" diyerek yardım istemişti.

Saldırı sırasında evde bulunan 74 yaşındaki ev sahibi Menevşe Boybey, saldırganın Ayşe Katırcı’yı bıçakladığını görünce dışarı kaçıp balkondan “Yardım edin” diye bağırmasıyla polisin geldiğini anlatırken, Katırcı’nın kızı Cennet Terkeşli ise annesinin daha önce de defalarca darp edilip tehdit edildiğini söyledi.