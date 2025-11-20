93 yaşındaki Alzheimer hastası adam 4 gündür aranıyor

Aradan 4 gün geçmesine rağmen yaşlı adamdan bir iz bulunamadı. Yaşlı adamın eşi gözyaşları içinde "Artık dayanamıyoruz, aramadık yer kalmadı. Öldüyse ölüsünü, sağ ise de kendisini bulup getirin. Soğukta o duramaz, her şeyi yemezdi. Cebinde parası yoktu, aklı gelip gidiyordu. Nasıl olacak bilmiyorum, hayatından endişe ediyoruz. Hepimiz perişan olduk. Hiçbir yerde bulunmuyor" dedi

Aile görenlerin polise haber vermesini istedi.