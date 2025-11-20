93 yaşındaki Alzheimer hastası adam 4 gündür aranıyor
20.11.2025 10:10
İHA
Adana'da "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı bir daha haber alınamadı. Aramalar sürüyor.
93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı. Daha sonra eve dönmeye Ateş'in eşi, durumu oğluna bildirdi. Ailesi çevrede aramalar yaptı ancak bulunamadı. Aramaların ardından polise haber verilip arama çalışmaları genişletildi.
Aradan 4 gün geçmesine rağmen yaşlı adamdan bir iz bulunamadı. Yaşlı adamın eşi gözyaşları içinde "Artık dayanamıyoruz, aramadık yer kalmadı. Öldüyse ölüsünü, sağ ise de kendisini bulup getirin. Soğukta o duramaz, her şeyi yemezdi. Cebinde parası yoktu, aklı gelip gidiyordu. Nasıl olacak bilmiyorum, hayatından endişe ediyoruz. Hepimiz perişan olduk. Hiçbir yerde bulunmuyor" dedi
Aile görenlerin polise haber vermesini istedi.
