Adana Çukurova'da narenciye bahçelerinde zorlu hasat

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Çukurova'ya gelen tarım işçileri, tarla ve bahçe kenarlarına kurdukları çadırlarda yaşıyor, yazın pamuk, karpuz ve soğan, kışın da narenciye ve mevsim sebzelerinin hasadını yapıyor.



Yazın Çukurova'nın kavurucu sıcağında çalışan işçiler, kışın da soğuk hava ve yağmurun ardından oluşan çamura aldırış etmeden ekmek mücadelesi veriyor.



Sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayan işçiler, günlük ortalama 120 lira yevmiyeyle çalışıyor.



- "Yazın güneşin altında, kışın bu soğukta çalışıyoruz"



Van'dan gelen tarım işçisi Serdar Ertem, AA muhabirine, 4 yıldır tarlalarda çalıştığını söyledi.



Ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu anlatan Ertem, "Saat 03.00'te kalkıyoruz, 05.00’te bahçeye ulaşıp çalışmaya başlıyoruz. Akşam 19.00'da eve dönmeye başlıyoruz. Görüyorsunuz halimizi. Üstümüzden buhar çıkıyor." dedi.



Hacı Karataş da küçüklüğünden beri tarım işçiliği yaptığını ifade etti.



Van'dan ailesiyle kente geldiğini belirten Karataş, "Çalışmak için geliyoruz. Yazın güneşin altında, kışın bu soğukta çalışıyoruz. Bizim elimizden başka hiçbir şey gelmez. Bu çamurun içinde kadın, erkek çalışıyoruz. Çalışmazsak aç kalırız." diye konuştu.



Karataş, günlük 110-120 lira aldıklarını, ücreti yeterli bulmadıklarını dile getirdi.



Şebnem Karataş da iki yıldan bu yana ailesiyle tarım işçiliği yaptığını anlatarak, "Her gün yağmur, kış demeden gelip bahçede çalışıyoruz. Kışın çamurun içinde, yazın güneşin altında... Dün yağmur yağdı, bugün mecburen işe geliyoruz. Çamurun içinde çalışıyoruz. Çalışmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.



- Tarım işçileri her şartta çalışarak üretime katkı sunuyor



Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir ise Çukurova'da yılın 12 ayı tarım yapıldığını ifade etti.



Tarım işçilerinin iç pazara mal sunumu ve ülke ihracatının artmasında önemli katkısı olduğunu aktaran İncefikir, şunları kaydetti:



"Adana'nın kavurucu sıcağında da kışın en soğuk aylarında da işçilerimiz çalışıyorlar. İşçilerimiz, tarımsal üretimin 12 ay sürdüğü bu bereketli topraklarda gerek sıcakta, gerek soğukta ve yağmurda her koşulda özveriyle çalışarak üretime katkı sunuyor."