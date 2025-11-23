Adana hızla serinleyecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da hava sıcaklığı 30 derece civarında seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı salıdan itibaren hissedilir derece de azalacak.

Bugün 30 derece olan hava sıcaklığı yarın 27 derece salı günü ise 22 derece olacak. Salı hava da yağışlı olacak.

Çarşamba günü 23, perşembe, cuma ve cumartesi günü 24 derece olan hava sıcaklığı pazar günü 20 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji verilerine göre bir haftada hava sıcaklığı tam 10 derece birden düşecek.