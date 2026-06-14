Adana Kozan'da mesire alanları doldu

Hava sıcaklığının kent merkezinde etkisini artırmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş hafta sonunu Kozan'ın doğal güzellikleri arasında geçirmeyi tercih etti. Serin sulara bırakılan karpuzlar, yakılan mangallar ve asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde kurulan sofralar renkli görüntüler oluşturdu.

Dağılcak Tabiat Parkı'na aileleriyle gelen vatandaşlar, doğal kaynak sularının bulunduğu alanlarda serinlerken çocuklar da suyun içinde eğlenceli vakit geçirdi. Kozan Barajı manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkaran vatandaşlar, bölgenin yaz aylarında önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Adana kent merkezinden gelen Halil İbrahim Akan, sıcak havalardan bunaldıkları için doğaya kaçtıklarını belirterek, "Adana'da sıcaklar başladı. Dağılcak Tabiat Parkı çok güzel. Mangal başında, şehirden uzak, doğayla iç içe bir ortamda vakit geçiriyoruz. Suyun ve doğanın tadını çıkarıyoruz. Adana'nın Karaisalı ve Aladağ bölgeleri de güzel ancak Kozan'ın doğası da ayrı bir güzellik sunuyor" dedi.

Ailesiyle birlikte piknik yapmak için parka gelen Semih Yalım da, "Adana merkez başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi Kozan'a geliyor. Burada hem doğanın hem de serin suların tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kozan Belediyesi Dağılcak Tabiat Parkı işletme müdürü Rıfat Akşahin ise Kurban Bayramı sonrasında ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyleyerek, "Dağılcak Tabiat Parkı'na akın akın vatandaş geliyor. Adana'da güneş yüzünü gösterir göstermez insanlar serin ve doğal alanlara yöneliyor. İlçemize gelen misafirler doğanın ve temiz havanın keyfini çıkarıyor" diye konuştu.

Öte yandan, Dağılcak Tabiat Parkı ile Kozan Barajı çevresinde oluşan yoğunluk havadan da görüntülenirken, ağaçlar arasından yükselen mangal dumanları ve kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kozan'ın doğal güzelliklerinde serinleyerek hafta sonunun keyfini çıkardı.