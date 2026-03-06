Adana'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 5 gözaltı

Adana'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilişkili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada farklı hafif ticari araçlarda arama yapıldı.

