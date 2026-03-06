Adana'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 5 gözaltı
06.03.2026 11:14
Adana'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilişkili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, şehire kaçak tütün sokmaya çalışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada farklı hafif ticari araçlarda arama yapıldı.
Yapılan aramalarda toplam 1 ton 650 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
