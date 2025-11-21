Adana'da 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı aramada bir TIRda 10 ton kaçak kıyılmış tütün bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Yapılan aramada araçta 10 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken sürücü de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir TIRda şehre kaçak tütün getirildiği bilgisine ulaştı.

