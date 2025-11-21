Adana'da 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
21.11.2025 09:51
İHA
Adana'da polisin yaptığı aramada bir TIRda 10 ton kaçak kıyılmış tütün bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir TIRda şehre kaçak tütün getirildiği bilgisine ulaştı.
Gelen bilgi üzerine harekete geçen ekipler, TIRı Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.
Yapılan aramada araçta 10 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken sürücü de gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
