Adana'da 100 kilogram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı
01.10.2026 10:01
Düzenlenen operasyonda, bavulların içerisinde esrar ele geçirildi.
Adana'da bir depoya yapılan baskında bavulların içerisinde 100 kilogram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktar uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Depoda dedektör köpekle yapılan aramada odada bavulların içerisinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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