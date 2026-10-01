Adana'da 100 kilogram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da bir depoya yapılan baskında bavulların içerisinde 100 kilogram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktar uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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