Adana'da 1146 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 12:03
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da polis ekiplerince 1146 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı, Havuzlubahçe ve Karasoku mahallelerindeki 3 evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1146 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ve 61 şişe alkol kiti ele geçirdi.
Sahte içki ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
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