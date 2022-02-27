Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi (Adana Haberleri)

Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 15:03

Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde kamyonda kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Öğretmenler Bulvarı'nda ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 15 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yasal Bilgilendirme

Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ADANA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...