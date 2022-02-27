Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 15:03
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde kamyonda kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Öğretmenler Bulvarı'nda ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 15 milyon makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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