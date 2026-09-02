Adana'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.'nın yerini tespit etti.

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