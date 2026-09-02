Adana'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
02.09.2026 09:10
Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.'nın yerini tespit etti.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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