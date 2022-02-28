Adana'da 1700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 10:58
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 1700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Zanlılar Semih A, Hamza B, Sadun T. ve Yakup T. gözaltına alındı.
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