Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi (Adana Haberleri)

Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 12:30

Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesinde C.Ö'nün ikametinde sahte içki bulundurduğu bilgisi alması üzerine arama yaptı.

Ekipler aramada 1720 litre sahte içki ele geçirildi, C.Ö. gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ADANA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...