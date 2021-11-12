Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 12:30
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesinde C.Ö'nün ikametinde sahte içki bulundurduğu bilgisi alması üzerine arama yaptı.
Ekipler aramada 1720 litre sahte içki ele geçirildi, C.Ö. gözaltına alındı.
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