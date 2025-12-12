Adana'da 2 adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ve kaçak silah bulundu
AA, İHA
Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapılan eve ve iş yerine yapılan operasyonda 14 bin uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki şüpheli ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Alınan bilgilere göre B.Ö.'ye ait ikametlerde 14 bin 182 sentetik uyuşturucu hap, 10 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu.
Şüpheli B.Ö. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Tutuklanan B.Ö.'nün ifadesinde "Uyuşturucu maddeleri içmek için aldım. Ucuza buluncu da toplu satın aldım" dediği öğrenildi.
