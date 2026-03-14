Adana'da 21 farklı adrese uyuşturucu operasyonu. 14 gözaltı
14.03.2026 12:07
Yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi ve suç unsurlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Yüreğir, Seyhan, Sarıçam'da toplam 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 4 kilo 255 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 7 kilo 100 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek miktarda 71 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 500 sentetik ecza, 5 gram kokain, 63 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.
