Adana'da 22 firari hükümlüye operasyon
04.07.2026 11:29
22 firari cezaevine gönderildi.
Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 22 firari hükümlü, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firarilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda gasp, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan suçlu bulunan 22 kişiye yönelik çalışma başlatıldı
Haklarında 4 yıl ile 25 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerin saklandıkları adresler tek tek tespit edildi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düğmeye basan polis ekipleri, belirlenen noktalara eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 22 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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