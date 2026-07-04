Adana'da 22 firari hükümlüye operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda gasp, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan suçlu bulunan 22 kişiye yönelik çalışma başlatıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firarilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

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