Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 31.01.2022 - 10:54
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.
Ekip, zanlının kullandığı kamyonu şehir merkezinde durdurarak aradı.
Araçta 26 ton kaçak akaryakıt bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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