Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 10:32
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptığını belirlediği bir şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, zanlının kullandığı kamyoneti kent merkezinde durdurup aradı.
Kamyonetin kasasındaki plastik tanklarda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
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