Adana’da 3 milyon TL değerinde kaçakçılık operasyonu

Piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltında.

Adana'da iki TIR'da ve bir yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken 3 kişi gözaltına alındı.