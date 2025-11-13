Adana’da 3 milyon TL değerinde kaçakçılık operasyonu
13.11.2025 10:22
İHA
Adana’da piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.
Piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltında.
Adana'da iki TIR'da ve bir yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 235 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edilirken 3 kişi gözaltına alındı.
