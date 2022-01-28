Adana'da 36 sikkeyi satmaya çalışan zanlı yakalandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 09:07
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, şüpheli Y.S.K'yi operasyonla yakaladı. Zanlının üst aramasında, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü, sikke ve objeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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