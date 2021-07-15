Adana'da 4 ayrı bölgede orman yangını

Adana Haberleri DHA 15.07.2021 - 15:39
Adana Haberleri - DHA,
Adana'nın merkez Sarıçam, Aladağ ve Pozantı ilçelerinin ardından Kozan ilçesinde de öğle saatlerinde orman yangını çıktı.
Kuytucak Mahallesi Türkmengediği mevkisindeki yangına; Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 6 ilk müdahale aracı ile 72 kişilik personel müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında 1 dekarlık alan yandı.
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