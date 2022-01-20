Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 13:16
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ve 3 milyon 815 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adres ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden bir otobüste kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.
Polis, adresler ve araçta 4 bin 150 litre sahte içki, 175 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 815 bin makaron ile 470 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi, 2 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 525 paket sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.