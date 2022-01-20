Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ve 3 milyon 815 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adres ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden bir otobüste kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.



Polis, adresler ve araçta 4 bin 150 litre sahte içki, 175 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 815 bin makaron ile 470 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi, 2 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 525 paket sigara ele geçirdi.



Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.