Adana'da 414 sikke ve 84 tarihi obje ele geçirildi

Adana Haberleri DHA 19.07.2021 - 10:13
Adana Haberleri - DHA,
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 2 evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.
Evlere operasyon düzenleyen ekipler, dolaplara gizlenmiş 414 sikke ile 84 tarihi obje ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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